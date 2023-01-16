



Российский академик: СВО обходится в 1 миллиард долларов в день

По оценке академика РАН Абела Аганбегяна, бывшего советника Михаила Горбачева, , война в Украиане стоит РФ 1 миллиард долларов в день.



Академик пишет в издании "Научные труды ВЭО": «Неясно, когда закончится СВО в Украине, возможно, она перейдёт на 2023 г. По оценке, совокупный ущерб для России от СВО, включая смертность и ранения, составляет около 1 млрд. долларов в день. Перейдёт ли этот кризис на 2024 г., а такие прогнозы имеются, неизвестно. Но ясно, что потребуется как минимум два года для восстановления экономических показателей. Что касается реальных доходов, то по отношению к 2012– 2013 гг., когда они достигли максимума, их суммарное падение может составить 15%, и потребуется не менее 3 лет для того, чтобы возвратиться к их исходному уровню.



Нас ждут впереди серьёзные трудности, так как выйти из стагнации и наладить устойчивый социально-экономический рост крайне трудно, поскольку стагнация намного хуже кризиса. Ведь кризис имеет встроенный «отскок от дна» - послекризисный подъем.

Сочетание стагнирующих и даже снижающихся инвестиций в основной и человеческий капитал, продолжающееся уже 10 лет, с утекающей из страны валютой не оставляет средств для нормальной замены и увеличения основного и человеческого капитала».