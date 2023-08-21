



Российских таксистов хотят пересадить на “Лады”

Комиссия по транспорту госсовета РФ предложила внести правки в законодательство, чтобы обязать таксистов “использовать только автомобили местной сборки с высокой локализацией”. Российские чиновники считают, что такое решение будет способствовать "формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости отечественной транспортной сети к санкционному давлению". Об этом сообщает The Moskow Time.



Под эти требования попадают не все российские производители. Больше шансов всего шансов у “АвтоВАЗа”, продукция которого из-за санкций существенно подорожала.



Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.



Перевозчики уже бьют тревогу. Ассоциация "Национальный совет такси" направила российскому премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой не принуждать бизнес покупать только отечественные автомобили, предупредив, что это приведет к росту цен на перевозки и снижению транспортной доступности в стране.



В письме сообщалось, что "нельзя заставить предпринимателей покупать то, чего нет в продаже, а если и есть, то по цене, ведущей к банкротству".