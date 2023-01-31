



Российские троллейбусы не выдержали бразильской жары

Бразильский город Розарио приобрел российские троллейбусы за 4,2 миллиона долларов, но они оказались неприспособленными к высоким температурам. Властям города пришлось приостановить работу российской троллейбусной линии – батареи не выдержали жары, а производитель обанкротился. Об этом сообщает газета Сlarin.



“Из-за высокой температуры, зафиксированной в городе в последние дни, перегреваются аккумуляторы, которые обеспечивают автономную работу троллейбусов. Поэтому до спада жары троллейбусы с линии Q будут заменены на другие”, – объявил муниципалитет.



Сложилась непростая для мэрии Розарио ситуация – российская компания Trolza, производящая эти троллейбусы, обанкротилась в 2020 году, поэтому техническое обслуживание и отправка запчастей для ремонта невозможны. Только в новые аккумуляторы нужно инвестировать более 100 тысяч долларов на один троллейбус, не считая того, что каждая единица уже обошлась в 350 тысяч долларов.



Проблемы с российской компанией возникли изначально, поскольку она не сдержала оговоренные сроки поставки. По условиям контракта, кроме 12 машин еще две должны были направить в качестве компенсации за просрочку поставки, но этого так и не произошло.