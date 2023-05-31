



Российские операторы потратят не меньше триллиона рублей на замену ЖД вагонов

Российским железнодорожным операторам придется потратить как минимум триллион рублей, чтобы заменить старые вагоны.



По данным российских СМИ, к 2030 году планируется списать 237 тысяч вагонов - это 18,3% от общего числа в РЖД.



В настоящее время одна единица стоит 4,5 млн рублей без НДС. При самых позитивных раскладах, замена обойдется минимум в 900 млрд рублей, но только в том случае, если средняя цена не поднимется.



Гендиректор "INFOLine-Аналитики" Михаил Бурмистров предупредил, что стоимость к началу следующего года, по прогнозам, перевалит за 5 млн рублей, и продолжит расти в дальнейшем.

