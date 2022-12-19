



Российские акции продемонстрировали худший результат в мире за 2022 год

В 2022 году Россия, начавшая 24 февраля полномасштабную войну против Украины, столкнулась с мощными санкциями, выходом из рынка многих иностранных компаний и инвесторов. За этот год российский фондовый индекс РТС, деноминированный в долларах, обвалился на 34,9%. Согласно данным издания Bloomberg, это самая плохая динамика индекса сразу в двух валютах.



Параллельно Индекс Московской биржи, где расчет производится в российских рублях, почти за 12 месяцев обвалился на 44%. Добавляют, что по итогам года это падение может стать самым масштабным из 2008 года, когда был последний глобальный кризис.



В связи с масштабными санкциями против официальной Москвы многие инвесторы решили покинуть российский рынок. Местным инвесторам не хватило финансовых мощностей, чтобы удержать рынок на стабильном уровне.



Аналитик компании InTouch Capital Markets Петр Матис заявил, что “вряд ли в будущем ситуация улучшится, ведь на экономику России давят санкционные ограничения”.



Более того, по его словам, опасения относительно потенциальной глобальной рецессии также повлияют на доходы России на сырьевом рынке. Прежде всего, речь идет о продаже нефти.



Напомним, что кризис, вероятнее всего, негативно повлияет на спрос. Поэтому акции не будут иметь потенциал для подорожания без новых потоков капитала, ограниченных западными санкциями.