



Российская "зерновая" альтернатива без Украины поощряет к дальнейшей агрессии

Украина рассчитывает, что Турция и другие причастные к зерновому соглашению стороны используют свой авторитет для предотвращения попыток России наладить экспорт зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинской агропродукции. Об этом говорится в комментарии МИД, обнародованном в четверг, 31 августа.



Указано, что Украина, как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности, заинтересована в возобновлении функционирования Черноморской зерновой инициативы для продолжения экспорта сельскохозяйственной продукции на иностранные рынки, в частности Африки и Азии.



"Мы также активно работаем над запуском альтернативных маршрутов. Черное море должно оставаться открытым для свободной и безопасной торговли. В этом контексте рассчитываем, что Турция, которая неоднократно подтверждала свою незыблемую позицию по сохранению и четкому соблюдению норм международного права, а также другие причастные стороны, используют свой авторитет для предотвращения попыток России вновь нарушить международные обязательства и шантажировать мир новыми продовольственными кризисами", – говорится в заявлении.



Дипломаты акцентируют, что уничтожение Россией инфраструктуры украинских портов и мест хранения зерновых после ее выхода из Черноморской зерновой инициативы и препятствование судоходству в Черном море имели целью сделать невозможным дальнейший экспорт украинских зерновых морским путем, уменьшить предложение на глобальных рынках и повысить цены на продовольствие для собственной выгоды.



"Рассмотрение возможности поддержки экспорта Россией зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых из украинских портов нанесет серьезный удар по международным обязательствам и международному праву, поощряет Москву к дальнейшим агрессивным действиям и будет усиливать ее чувство безнаказанности", - предупредили в МИД.



Напомним, 30 августа Россия объявила "альтернативу" зерновому соглашению. Речь идет об организации поставок в Турцию 1 млн. тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара.