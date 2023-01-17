



Rolls-Royce установил новый рекорд продаж в 2022 году

Компания Rolls-Royce сообщила, что в 2022 году она продала больше автомобилей, чем когда-либо за свою 118-летнюю историю. Всего было продано 6021, что на 8% больше, чем в 2021 году, при средней цене более полумиллиона евро.



Генеральный директор Торстен Мюллер-Отвос сказал: “Мы добились успеха, потому что мы прислушиваемся и постоянно развиваем наши продукты в соответствии со вкусами и требованиями наших клиентов, сознательно обновляя наш бренд, сохраняя при этом врожденную эксклюзивность и редкость”.

Крупнейшим рынком для подразделения BMW в Гудвуде была Америка, на которую пришлось 35% продукции Rolls-Royce, Китай – 25%, Европа – 20%, Ближний и Дальний Восток – по 10%.



Помимо России, где продажи Rolls-Royce прекратились после вторжения в Украину, Китай был единственным крупным рынком, который не рос. Covid и другие проблемы привели к тому, что он потерпел неудачу в однопроцентных цифрах. Но Мюллер-Отвос доволен тем, как его команда справилась с этими проблемами, и выразил надежду, что вскоре Китай снова станет растущим рынком.



Во многом успех во всем мире был связан с программой Bespoke – прибыльным процессом, с помощью которого клиенты связываются с Rolls-Royce, чтобы персонализировать свой автомобиль до начала производства. Раньше для этого непременно надо было ехать в Гудвуд, но теперь компания открыла офис в Дубае, где клиенты могут тщательно изучить свою краску, дерево и другие варианты персонализации. Вскоре будет открыто больше офисов с упором на Китай и другие части Азии.



Мюллер-Отвос подчеркнул, что рост продаж не является целью, ведь владение Rolls-Royce должно было стать эксклюзивным опытом.

Самой популярной моделью в 2022 году был Cullinan, на долю которого пришлось около половины всех продаж, за ним следовали Ghost с 30%, затем Phantom с 10%, а уходящие Dawn и Wraith между ними составляют остальные 10%.



Прогнозируется, что полностью электрический Spectre, который должен поступить в продажу до конца 2023 года, станет третьим по объему продаж автомобилем после Cullinan и Ghost. Весь модельный ряд станет полностью электрическим до 2030 года.



Bentley показала рекордные продажи в 2022 году, несмотря на падение в Китае.