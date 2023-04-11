



Роль Индии в нефтяном секторе России и при чем здесь Ирак

Стоимость нефти из Ирака для Индии упала в феврале из-за постоянного потока российских грузов с ней, подрывающим цены других поставщиков, пишет Bloomberg.



Согласно данным, опубликованным министерством торговли и промышленности Индии, нынешняя средняя цена на нефть из Ирака – 76,19 доллара за баррель по сравнению с 78,92 доллара в январе. Российские поставки оценивали в среднем в $72,14, что несколько ниже, чем в январе.



Индия и Китай стали ключевыми потребителями российской нефти после того, как многие другие покупатели стали избегать поставок баррелей из РФ из-за ее войны против Украины. Производители ОПЕК+ закрепился как самый крупный поставщик нефти для стран Южной Азии.



Самой дорогой для индийских покупателей в феврале была нефть из Саудовской Аравии, в среднем 87,66 доллара за баррель по сравнению с 85,84 доллара США в январе.