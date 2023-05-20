



Робуста на вес золота: цены на кофе достигли рекордной отметки

Цены на кофе достигли рекордной отметки за последние 12 лет. По всему миру ощущается дефицит зерен робусты и на это несколько причин. Об этом пишет Bloomberg.



Из-за резкого увеличения спроса на зерна робусты, которые в основном используются для создания растворимого и молотого кофе, цены на него выросли до максимума за последние 12 лет. Робуста является более дешевым сортом кофе, из-за неприхотливости ухода и простоты производства.



Причиной такого спроса явилось снижение мировой экономики и уровня жизни людей, поэтому значительная часть компаний отказалась от арабики в пользу более дешевого аналога. Как следствие сейчас на рынке дефицит этого продукта.





Еще одной причиной подорожания рекордно низкий урожай в основных странах производителях. Во Вьетнаме из-за роста цен на удобрения фермеры отказались от кофе и начали выращивать авокадо или дуриана. Бразилия в этом году страдала от засухи, а Индонезия – от наводнений.