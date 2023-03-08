Новости » Экономика
Riskpaid выводит 500 миллионов из Израиля и переселяет сотрудников в Португалию
08.03.2023 10:32 Аркадий Бочаровский

Riskpaid выводит 500 миллионов из Израиля и переселяет сотрудников в Португалию


Генеральный директор высокотехнологичной компании Riskpaid, Идо Галь, объявил, что компания переведет свои активы в наличные на сумму 500 миллионов долларов из-за "опасения, что правительство ограничит вывод средств в будущем". 

Он отметил, что компания расширит свою деятельность по развитию в Португалии и наймет там работников: "У нас есть ограниченное количество пакетов релокейшн, но те, кто хочет работать дистанционно, получать помощь отдела кадров".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы