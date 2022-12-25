



РФ "принципиально отказывается" поставлять нефть по назначенным ценам

Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил министр финансов России Антон Силуанов.



«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Мы будем искать новые рынки, новую логистику, возможно, это будет дороже», — сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News, отвечая на вопрос о российском ответе на введенные ограничения.



Между тем, как отметил глава Минфина, санкции против России очень дорого обходятся самой Европе. От них, по его словам, выигрывают только США.

«Говорить о том, что эти санкции повлияли на РФ, — да, конечно, они повлияли. Но на Запад они повлияли не менее, а может быть, даже и более болезненно.<...> По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились <...> ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий», — подчеркнул Силуанов.