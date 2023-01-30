



РФ потратила почти 50 лет на создание своего энергетического рынка в Европе

Россия потратила почти 50 лет на создание своего энергетического рынка в Европе, лидер Владимир Путин уничтожил его за 50 недель.



Пока европейцы инвестировали в развитие альтернативных источников энергии, а россияне перенаправляли поставки сырой нефти в Китай и Индию.



“В то время как россия нашла альтернативные рынки для своей сырой нефти, в основном в Индии, переход на продажу продуктов нефтепереработки и, возможно, даже больше, природный газ займет годы и будет стоить огромных затрат. Это если вообще можно создать рынки, когда мир отказывается от ископаемого топлива”, - сообщает Bloomberg.



