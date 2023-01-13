



РФ ежедневно теряет много денег из-за потолка цен на нефть

РФ ежедневно теряет много денег из-за потолка цен на нефть, заявили в министерстве финансов США.



Доходы от российского "черного золота" падают из-за лимита цен (60 долларов за баррель), который западные страны установили на поставки сырой нефти.



"С каждым долларом, который Россия не получает от продажи, становится меньше на один доллар, который они могут использовать для поддержки своей экономики или инвестирования в оружие, необходимое для ведения незаконной войны в Украине", – сказал чиновник.



Министерство финансов США изучает расширение спреда (по-простому – разницы; от англ. spread – расхождение, разница) между эталонными показателями для российской нефти и международной цены на нефть марки Brent, чтобы увидеть хотя бы частичную картину того, как это повлияло на доходы России.



Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что высокопоставленные российские чиновники признали, что ограничение цены сокращает доходы России от нефти.