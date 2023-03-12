



Резкое падение на торгах на тель-авивской бирже

Крах Silicon Valley Bank, наряду с падением в прошлую пятницу на Уолл-стрит и опасениями по поводу дальнейшего продвижения правовой реформы оказывают давление на большинство индексов фондового рынка Израиля.



Флагманский индекс TA 35 упал на 3,1%, Tel Aviv 125 просел на 3,3%, Tel Aviv 90 потерял 3,8% своей стоимости, а банковский индекс упал на 4%. Торговый оборот был относительно высоким для воскресенья и составил около 1 млрд. шекелей.



Среди отраслевых индексов индекс биомеда упал на 4,3%, страховой индекс - на 4,7%, сильное падение было зафиксировано и в индексах компаний недвижимости: индексы строительства и недвижимости упали на 4,7%-4,5%, иностранный индекс доходности потерял 5% своей стоимости, а израильский индекс доходности упал на 4,4%.

