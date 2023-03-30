



Резкий спад сделок с жильем вытесняет риелторов

Риэлторский сектор в Израиле находится в глубоком кризисе, так как количество завершенных сделок с недвижимостью упало на 40%. Израильская ассоциация риэлторов сообщает, что большое количество агентов по недвижимости отказываются от профессии из-за небольшого количества сделок, что затрудняет заработок в текущей ситуации. Более того, данные Министерства юстиции показывают, что многие агенты, сдавшие экзамен, не платят лицензионный сбор, потому что не видят смысла работать в этой сфере на данный момент.



В первом полугодии 2022 года в среднем заключалось около 11 000 сделок в месяц, что по-прежнему является очень высоким показателем. Однако во второй половине 2022 года рынок начал стремительно падать. В третьем квартале 2022 года в среднем совершалось 8500 сделок в месяц, а с октября 2022 года по январь 2023 года главный экономист Министерства финансов сообщил, что в среднем ежемесячно совершалось 7000 сделок, что почти на 40% меньше, чем годом ранее. Агенты по недвижимости сообщают, что в феврале и марте сохранилось лишь небольшое количество сделок, что напоминает рецессию на рынке недвижимости в Израиле 20 лет назад.

“После роста процентных ставок и стоимости ипотечных кредитов на рынке жилья наблюдается спад”, – говорит генеральный директор сети агентств недвижимости Anglo-Saxon Рон Новотны. “Но несмотря на замедление темпов роста, падения цен я не наблюдаю”.

Председатель Израильской ассоциации риелторов Ицик Леви добавляет: “Агенты по недвижимости, с которыми я разговаривал, говорят, что ситуация отнюдь не проста. Нет больше молодых пар, потому что они не могут позволить себе процентные ставки. Нет инвесторов, покупающих квартиры, потому что финансирование и процентные ставки выше, чем раньше. Нет также людей, увеличивающих размеры жилплощади, потому что, если они планировали продать свою трехкомнатную квартиру за 1,8 миллиона шекелей, а купить четырехкомнатную квартиру за 2,5 миллиона шекелей и взять общий кредит в размере 1 шекеля миллионов – сегодня это невозможно. На рынке остались только покупатели, которые переезжают из больших квартир в маленькие. Проблема в том, что этот сегмент рынка очень мал, и поэтому наблюдается резкое падение продаж”.

Генеральный директор сети недвижимости Shahaf Эран Ниссим, который в основном работает в регионе Шарон, разделяет это мнение.

“У нас на 80% снизилось количество сделок, и я откровенно говорю, что агент, которому нужно содержать семью, вряд ли сможет сделать это сегодня. После Covid недвижимость заработала и принесла деньги, но полгода назад мы вышли на новый этап, и ситуация стремительно изменилась”.

Агенты по недвижимости контролируются подразделением Министерства юстиции по постановлению о профессионалах, возглавляемым Амиром Хараном. В настоящее время зарегистрировано около 26 000 агентов с действующей брокерской лицензией, но по словам Леви, на практике это число намного меньше.

Из официальных данных Минюста видно, что существует тесная связь между количеством агентов и состоянием рынка. Когда рынок находится на подъеме, количество агентов по недвижимости увеличивается с лагом в год, так как требуется время, чтобы люди записывались на курсы обучения и сдавали экзамены риэлтора. Когда рынок падает, агенты отказываются от профессии, не платя ежегодных лицензионных сборов.



За последнее десятилетие было два периода, когда количество активных агентов падало. Первый в 2014 году, когда произошло падение сделок, поскольку рынок ждал реализации плана тогдашнего министра финансов Яира Лапида по нулевому НДС. Это привело к уходу с рынка около 500 агентов, имевших действующую лицензию. Во время закрытия Covid в 2020 году, когда рынок был парализован, 1000 агентов решили покинуть профессию.



Намек на то, что должно произойти, можно найти в цифрах экзаменов агентов. В 2022 году на экзамены пошли около 9000 человек, сдали около 6200 человек, и только 3883 из них уплатили лицензионный сбор. Остальные, вероятно, пришли к выводу, что это пустая трата денег. Это необычное явление и самый низкий процент новых брокеров – около 43% –из всех, кто проходил тесты. Даже на пике короновируса процент достигал 52%.