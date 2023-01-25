



Революция на рынке денежных переводов в Израиле

Одно из крупнейших платежных приложений на рынке перевода денежных средств с помощью смартфонов, Bit, уже очень долгое время беспокоит антимонопольное ведомство и министерство финансов.



На рынке также присутствует другое платежное приложение - Paybox, но его охват значительно меньше. Если два этих игрока решат повысить комиссии для клиентов и предприятий - мы все будем платить больше.



12-й канал израильского ТВ сообщает, что в готовящемся Законе об организациях Министерство финансов намерено обязать платежные приложения разрешить пользователям переводить деньги пользователям других приложений.



Идея инициативы заключается в том, чтобы позволить большему количеству приложений выйти на рынок, начать создавать реальные преимущества для клиентов и реальную конкуренцию, а не просто говорить о страхе перед возможным скачком комиссионных. С технической точки зрения, это будет непросто для минфина, банков и компаний - но это позитивный и важный шаг.