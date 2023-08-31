



Reuters: В России недостаточно топлива для уборки урожая

Россия, один из крупнейших в мире производителей нефти, столкнулась с нехваткой горючего, необходимого для уборки урожая, особенно в южной части страны. Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники на российском рынке.



Трейдеры рассказали агентству, что ситуация на рынке горючего ухудшилась из-за выведения в ремонт нефтеперерабатывающих заводов, загруженности железных дорог и ослабления рубля, что стимулирует экспорт бензина и дизеля.



"Бензин А-92 недоступен в розничных продажах в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани, бензина А-95 и дизтоплива практически нет", – сообщил агентству трейдер на юге России.



Другой трейдер сообщил, что по всей Самарской области уже вторую неделю прекращена продажа дизеля на нефтебазах и на розничных рынках.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в среду, 30 августа, что дефицита топлива нет.



Генеральный директор одного из российских агрохолдингов опровергает его слова.



"Существует нехватка горючего... Цены на нефтепродукты выросли в диапазоне от 10 до 20%", – сообщил он агентству в письменном комментарии.



Оптовые цены на дизельное топдиво начали резко расти в июле. За последние два месяца биржевые цены на дизель подскочили в среднем более чем на 25% – до $700 за тонну.



"Мы не покупаем. Цены сумасшедшие", – рассказал владелец нефтебазы.