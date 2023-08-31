Reuters: В России недостаточно топлива для уборки урожая
Россия, один из крупнейших в мире производителей нефти, столкнулась с нехваткой горючего, необходимого для уборки урожая, особенно в южной части страны. Ситуация может ухудшиться в ближайшие месяцы, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники на российском рынке.
Трейдеры рассказали агентству, что ситуация на рынке горючего ухудшилась из-за выведения в ремонт нефтеперерабатывающих заводов, загруженности железных дорог и ослабления рубля, что стимулирует экспорт бензина и дизеля.
"Бензин А-92 недоступен в розничных продажах в Краснодарском крае, Адыгее и Астрахани, бензина А-95 и дизтоплива практически нет", – сообщил агентству трейдер на юге России.
Другой трейдер сообщил, что по всей Самарской области уже вторую неделю прекращена продажа дизеля на нефтебазах и на розничных рынках.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в среду, 30 августа, что дефицита топлива нет.
Генеральный директор одного из российских агрохолдингов опровергает его слова.
"Существует нехватка горючего... Цены на нефтепродукты выросли в диапазоне от 10 до 20%", – сообщил он агентству в письменном комментарии.
Оптовые цены на дизельное топдиво начали резко расти в июле. За последние два месяца биржевые цены на дизель подскочили в среднем более чем на 25% – до $700 за тонну.
"Мы не покупаем. Цены сумасшедшие", – рассказал владелец нефтебазы.