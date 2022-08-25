



Reuters: трейдеры отказались от сделок с индийским НПЗ из-за связей с Россией

Крупные нефтетрейдеры и банки начали отказываться от сотрудничества с индийским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) Nayara Energy из-за связей с Россией, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.



Большинство трейдеров, в том числе швейцарско-нидерландская Vitol и Glencore, а также производители из Канады, Латинской Америки и Европы отказались напрямую продавать нефть Nayara.



По словам собеседников агентства, теперь Nayara зависит от ближневосточных производителей и китайских трейдеров, поставляющих российскую нефть, а также местных производителей сырой нефти для завода Vadinar в западном штате Гуджарат, Индия.



Среди компаний, которые отказались работать с Nayara, — Shell, Phillips 66, Occidental Petroleum Corp, Ecopetrol, TotalEnergies и другие.



Кроме того, с компанией прекратили деловые отношения банки (включая Citigroup, Morgan Stanley, JPMorgan, BNP Paribas), банковские подразделения компаний (в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group), а также французская энергогазовая фирма Engie.

