



Агентство Reuters: Россия увеличила поставки пшеницы в Сирию в 17 раз

Используя малозаметный флот кораблей, находящихся под санкциями США, Сирия в этом году резко увеличила импорт пшеницы с Черноморского полуострова Крым, который Россия аннексировала у Украины, сообщает Reuters.



Объем пшеницы, отправляемой в Сирию из черноморского порта Севастополь в Крыму, увеличился в этом году в 17 раз и составил чуть более 500 000 тонн, как показывают ранее неучтенные данные Refinitiv о доставке, что составляет почти треть от общего объема импорта зерна в страну.



В связи с тем, что санкции усложняют для Сирии и России торговлю с использованием морского транспорта и страхования, две страны все больше полагаются на свои собственные суда для перевозки зерна, включая три сирийских судна, на которые распространяются санкции, введенные Вашингтоном.



И Украина, и установленные Россией власти согласны с тем, что часть зерна экспортируется из оккупированного Запорожья через Крым. Однако Украина утверждает, что зерно было украдено оккупантами, но Россия это обвинение отрицает.



Украина утверждает, что как минимум часть зерна, прошедшего через Севастополь, была вывезена с украинских территорий после вторжения России. Посольство Украины в Бейруте, которое отслеживает поставки в Сирию, оценивает, что 500 000 тонн того, что оно называет награбленным украинским зерном, прибыло в Сирию после вторжения из нескольких портов.



В посольстве заявили, что эти расчеты и утверждения украинских властей о краже зерна основаны на информации от владельцев полей и силосов на оккупированных территориях, спутниковых данных о движении грузовиков в порты и отслеживании судов.



Российское министерство сельского хозяйства и иностранных дел не сразу ответило на запросы о комментариях для этой истории. В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал “ложными” утверждения о том, что Россия украла зерно в ходе “специальной военной операции” на Украине.



Трейдеры экспортировали более 6 миллионов тонн пшеницы из Украины.



Россия передаст Ливану 25 тысяч тонн пшеницы.