



Реорганизация в McDonald’s: сокращение штата и ускорение открытия ресторанов

McDonald’s планирует сокращение рабочих мест и реорганизацию, поскольку компания переориентирует свои приоритеты на ускорение открытия новых филиалов, сообщил сотрудникам в пятницу, 6 января, генеральный директор Крис Кемпчински.



Гигант фаст-фуда заявил, что сокращение рабочих мест не является мерой по сокращению расходов, а направлено на то, чтобы помочь компании быстрее внедрять инновации и работать более эффективно. Согласно служебной записке от Кемпчински, в рамках реорганизации компания откажется от приоритетов и приостановит некоторые инициативы.



“Сегодня мы разделены на бункеры с центром, сегментами и рынками”, – написал Кемпчински. “Этот подход устарел и ограничивает нас – мы решаем одни и те же проблемы несколько раз, не всегда обмениваемся идеями и медленно внедряем инновации”.



В настоящее время организация McDonald’s разделена на три сегмента: США, международные управляемые рынки и международные лицензионные рынки развития. Компания работает на 119 рынках по всему миру. Кроме того, в пятницу McDonald’s заявила, что ускорит свои планы по развитию новых ресторанов. Компания заявила, что новые подразделения будут способствовать росту продаж в масштабах всей системы примерно на 1,5%.



Руководство еще не приняло решения, сколько новых ресторанов будет построено и сколько рабочих мест будет сокращено в рамках реорганизации. Планируется, что компания начнет сообщать решения об увольнениях к 3 апреля.



Также объявлено о нескольких внутренних рекламных акциях, которые вступят в силу 1 февраля, чтобы помочь компании реализовать свою новую стратегию.



Акции McDonald’s в пятницу подорожали более чем на 2%.