



Renault разделится на 5 предприятий в рамках капитальной реорганизации

Французский автопроизводитель Renault объявил о капитальной реорганизации, в результате которой он разделит свою деятельность на пять направлений, углубит связи с китайской Geely и выделит свое подразделение электромобилей посредством листинга на фондовом рынке.



На презентации для инвесторов во вторник Renault заявила, что планирует увеличить операционную маржу на уровне 8% к 2025 году и увеличить ее до более чем 10% в 2030 году по сравнению с 5%, ожидаемыми в этом году.



Автомобильная компания также планирует восстановить дивиденды с 2023 года после трехлетнего перерыва и ежегодно получать более 2 миллиардов евро денежных средств в период с 2023 по 2025 год, а в следующие пять лет ожидает их рост до более чем 3 миллиардов евро.



Но остаются большие вопросы к натянутым отношениям с давним японским партнером Nissan, поэтому Renault ищет других внешних инвесторов для каждого из своих подразделений.



Основным элементом стратегии автопроизводителя является отделение своего бизнеса по производству двигателей внутреннего сгорания от подразделения по производству электромобилей.



Ожидается, что Nissan приобретет долю в предприятии по производству электромобилей под кодовым названием "Ampere" вместе с другими инвесторами, хотя Renault сохранит за собой контрольный пакет акций.



Переговоры с Nissan затянулись на фоне возражений Японии по поводу обмена технологиями с другими конкурентами, в том числе с китайским Geely.



Генеральный директор Renault Лука Де Мео сказал, что группа хочет дать альянсу сильное будущее и "новый шанс". Но он также сказал, что — как и в браке — "нам важно иметь свои увлечения и собственную жизнь".



Помимо подразделения Ampere EV и подразделения по производству двигателей внутреннего сгорания, Renault будет иметь еще три направления деятельности: бренд спортивных автомобилей Alpine, финансовые услуги и новые направления в области мобильности и утилизации.



"Мы создаем независимые предприятия, ориентированные на структурно более прибыльные виды деятельности, открытые для внешних инвестиций, каждое из которых построено на собственном наборе технологий", — сказал Де Мео инвесторам.



Используя спортивную метафору, он сравнил "старый" Renault со спортсменом-пятиборцем, который будет бороться за золотые медали во всех пяти видах спорта.



Сотрудничая в каждом из своих новых 5 предприятий с лучшими доступными партнерами, "Renault надеется выиграть медали в этих различных видах спорта, а не оставаться на среднем уровне во всех 5", — сказал он.

