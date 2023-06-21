



Renault представил мощный кроссовер-купе Rafale

Ранее кроссоверы-купе были дорогими роскошными автомобилями, но Renault теперь представила модель Rafale, заметно улучшающую доступность автомобилей в таком кузове. Спортивный кроссовер D-сегмента является первой моделью французского бренда, полностью использующей новый язык дизайна.



Rafale получил свежий дизайн передней радиаторной решетки и новые матричные светодиодные фары, как у недавно обновленного Clio. Он предлагается во флагманской комплектации Esprit Alpine, также доступной для Espace, от которого он унаследовал 2,74-метровую колесную базу. Из-за наклонной линии крыши Rafale не может сравниться с практичностью кроссовера в традиционном стиле, но он все еще предлагает большую емкость багажника в 530 литров с разложенными задними сиденьями (конечно, здесь их всего два ряда, в отличие от Espace).



Новинка Renault достигает 4,71 метра в длину и 1,86 метра в ширину, а также имеет массивную панорамную стеклянную крышу размером 1470 x 1117 мм, которая может изменять степень прозрачности полностью или в разных частях. Rafale должна выглядеть спортивнее Espace, учитывая более широкие оси (+4 см) и массивные 245-мм шины.



Внутри кроссовера-купе водителя встречает 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, которая сочетается с 12-дюймовым сенсорным экраном в портретной ориентации. Информационно развлекательная система работает на базе Android Automotive 12 и поддерживает беспроводную связь Android Auto и Apple CarPlay. Клиенты также смогут получить Rafale с 9,3-дюймовым проекционным дисплеем, выводящим информацию на лобовое стекло.

The new Renault Rafale coupé SUV pic.twitter.com/6dXEwxWyZM — Majosi (@Mashele333) June 19, 2023

Renault Rafale pic.twitter.com/gqz8Abz6Rp — TESLA MAG 🦅 10 years in 2023 (@MagazineTesla) June 20, 2023

Мощность обеспечивается гибридной установкой, совмещающей трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом и пару электромоторов. 1,2-литровый бензиновый агрегат выдает 130 л. и 205 Нм крутящего момента, в то время как основной электродвигатель имеет мощность 70 л.с. и 205 Нм. Что касается второго электродвигателя, то это стартовый генератор мощностью 34 л.с. и 50 Нм. В совокупности Renault заявляет мощность в 200 лошадок, что соответствует Espace.На более позднем этапе Rafale получит недавно разработанную гибридную установку мощностью 300 лошадиных сил и полный привод с установкой электродвигателя сзади. Он также будет обновлять управление задними колесами вместе с настройкой шасси для конкретной модели.Планируется, что Renault Rafale будет доступен для продаж в Европе и на других отдельных рынках весной 2024 года. Его основными конкурентами являются Peugeot 408 и Citroen C5X, поэтому следует ожидать, что Rafale получит схожую цену. При этом новинка Renault также попытается “украсть” некоторых покупателей у премиальных автопроизводителей и конкурировать с Mercedes-Benz GLC Coupe, BMW X4 и Audi Q5 Sportback.