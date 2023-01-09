



Ремонт iPhone подорожает: Apple ощутимо поднимет стоимость батарей

Компания Apple на своем сайте сменила стоимость замены аккумуляторов на устройствах, на которые уже не распространяется гарантия, с 1 марта 2023 года. Плата за замену аккумулятора увеличится на 20 долларов для всех смартфонов Apple, кроме моделей 14 поколения.



Аналогичные уведомления появились на страницах сайта компании по обслуживанию iPad и MacBook, о повышении цен для Apple Watch нигде не упоминается.



Стоимость замены большинства аккумуляторов iPhone и iPad последних поколений вырастет в США до 89 и 119 долларов в зависимости от модели, а замена батареи для MacBook Air обойдется в $159 и MacBook Pro – $249.



Решение Apple увеличить плату за замену АКБ не является неожиданным. Компания начала увеличивать цену сервиса еще в прошлом году, а начиная с iPhone 14 новый аккумулятор для смартфона будет стоить 99 вместо 69 долларов раньше.



За замену АКБ на "базовом" iPad с 10-дюймовым дисплеем цена увеличится с 99 до 119 долларов, для 11-дюймового iPad Pro она составит 149 долларов, а 12,9-дюймовый вариант обойдется в 179 долларов.



Устройств, защищенных стандартной гарантией AppleCare или расширенной AppleCare+, повышение цен не коснется. Стандартная гарантия покрывает замену неисправных аккумуляторов – это, в частности, касается устройств, неспособных сохранить 80% выходной емкости до 500 циклов зарядки iPhone или 1000 циклов – для iPad и MacBook.