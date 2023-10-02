



Рекорд за год: В сентябре израильские стартапы привлекли $950 млн инвестиций

Израильские стартапы привлекли 950 млн долларов от инвестиционных фондов в течение сентября, что является самым высоким показателем по сбору средств для стартапов с августа 2022 года и обнадеживающим фактом на фоне глобального спада на этом фронте. По данным экономической газеты Globes, подготовившей отчет, цифра может быть выше, поскольку некоторые компании предпочитают оставаться в тени и иногда не обнародуют полученные инвестиции.



В отчете отмечается, что за первые девять месяцев этого года израильские стартапы привлекли всего 5 млрд долларов по сравнению с почти 12,4 млрд за тот же период в 2022 году. Эту меняющуюся ситуацию на фронте инвестиций в новые технологические компании прокомментировало и агентство Bloomberg, которое подчеркнуло, что инвестиции в новые технологические компании Израиля сокращаются седьмой квартал подряд.



Ссылаясь на данные Института национальной политики стартапов , базирующегося в Тель-Авиве, агентство Bloomberg сообщило, что за первые девять месяцев 2023 года инвестиции в технологии в Израиле сократились на 63% по сравнению с годом ранее, по сравнению с падением на 43% в США. США и 48% в Европе. Некоторые международные наблюдатели указывают на напряженный политический климат, возникший в Израиле из-за судебной реформы, как на одну из причин стольь заметного падения технологических инвестиций в стране.



Globes сообщил, что сентябрьское возвращение возглавила фирма по кибербезопасности Cato Networks, которая завершила крупнейший раунд финансирования месяца с 238 млн долларов. Ранее платформа по работе с персоналом HiBob привлекла 150 млн долларов, разработчик переработки отходов UBQ Materials собрал 70 млн долларов, а финтех-компания ThetaRay собрала 57 млн долларов.



Еще один обнадеживающий сигнал в разгар глобального спада пришел из области искусственного интеллекта, где число израильских стартапов увеличилось более чем в два раза за пять месяцев, увеличившись с 67 до 144, по данным Remagine Ventures.



“Многое произошло в пространстве генеративного ИИ во всем мире и в Израиле с тех пор, как мы опубликовали предыдущую версию прогноза в апреле 2023 года”, – заключил Reimagine Ventures, утверждая,что “технология развивается головокружительными темпами”.