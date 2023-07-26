



Рекорд за 22 года: в США резко выросла процентная ставка

Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки до 5,5%.



Это - рекордный показатель с марта 2001 года.



В частности, процентная ставка выросла на 0,25%. Это уже 11-е повышение за последние полтора года. На такой шаг в США идут для сдерживания уровня инфляции.



"Последние показатели указывают на расширение экономической активности. В последние месяцы наблюдается сильный рост рабочих мест, а уровень безработицы остается низким. Уровень инфляции остается по-прежнему высоким", - сказано в объяснении ФРС.

