Новости » Экономика
Рекорд за 22 года: в США резко выросла процентная ставка
26.07.2023 21:38 Алина Груднева

Рекорд за 22 года: в США резко выросла процентная ставка

Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки до 5,5%.

Это - рекордный показатель с марта 2001 года.

В частности, процентная ставка выросла на 0,25%.  Это уже 11-е повышение за последние полтора года. На такой шаг в США идут для сдерживания уровня инфляции.

"Последние показатели указывают на расширение экономической активности. В последние месяцы наблюдается сильный рост рабочих мест, а уровень безработицы остается низким. Уровень инфляции остается по-прежнему высоким", - сказано в объяснении ФРС.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы