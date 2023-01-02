



Рекорд в истории Украины: госбюджет получил 200 млрд в конце года

Последний месяц 2022 принес сразу два рекорда в истории Украины: - по внешней помощи Украине и по общему финансированию госбюджета за месяц. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.



По его данным, за декабрь Украина получила 5,5 млрд долларов или более 200 млрд. гривен международных кредитов и грантов в бюджет.



"Это рекорд за время войны, предыдущий самый большой результат был в августе 172 млрд гривен", - сообщил депутат.



Железняк также отметил, что по общим поступлениям за декабрь тоже абсолютный рекорд в истории Украины: более 365 млрд гривен в месяц.



Напомним, общая международная финансовая помощь Украине со стороны западных стран в 2022 году составила 31,2 млрд долларов, из них 14,04 млрд долларов - это бесплатные грантовые средства, 17,16 млрд дешевые кредиты.