



Рекомендация израильским любителям авокадо: подождите неделю

На следующей неделе в Израиле ожидается снижение цен на авокадо в связи с поступлением в торговые сети большого количества этого фрукта. В торговые сети поступят новые сорта авокадо, качество которых может быть лучше, чем у продаваемых сегодня.



Сегодня в торговых сетях килограмм авокадо стоит около 47 шекелей. Импортеры сообщают, что на следующей неделе ожидается поступление в супермаркеты и магазины очень большой партии, которая привезет с собой авокадо, считающиеся более качественными, чем предлагаемые сегодня.



"Еще через неделю на прилавках появятся отличные фрукты", - заявила представитель израильского совета по растениям Эрна Сандел. "Кроме того, они будут продаваться по разумным ценам. Вы можете встретить и новые сорта, например, сорт Musa, который похож на галилейское авокадо, только меньше. Приходите и покупайте".