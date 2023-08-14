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Рекомендация израильским любителям авокадо: подождите неделю
14.08.2023 09:26 Аркадий Бочаровский

Рекомендация израильским любителям авокадо: подождите неделю

На следующей неделе в Израиле  ожидается снижение цен на авокадо в связи с поступлением в торговые сети большого количества этого фрукта. В торговые сети поступят новые сорта авокадо, качество которых может быть лучше, чем у продаваемых сегодня.

Сегодня в торговых сетях  килограмм авокадо стоит около 47 шекелей. Импортеры сообщают, что на следующей неделе ожидается поступление в супермаркеты и магазины очень большой партии, которая привезет с собой авокадо, считающиеся более качественными, чем предлагаемые сегодня.

"Еще через неделю на прилавках появятся отличные фрукты", - заявила представитель израильского совета по растениям Эрна Сандел. "Кроме того, они будут продаваться по разумным ценам. Вы можете встретить и новые сорта, например, сорт Musa, который похож на галилейское авокадо, только меньше. Приходите и покупайте".

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