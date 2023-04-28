



Рейтинг Wealth of Nations Index Израиля вырос на два пункта

Израиль поднял свой рейтинг в последнем выпуске Индекса богатства наций (WNI) на две позиции, заняв 23-е место в списке.



Варшавский институт предпринимательства создал WNI, заявив, что это "новаторский показатель экономического развития" и что он "оценивает отдельно эффективность государственных и частных расходов в экономике". Ирландия, Швейцария и США возглавляют список соответственно.



В прошлом году WNI заявила в своем выпуске, что "измерение благосостояния общества считается Святым Граалем экономики".



Согласно списку, рейтинг большинства стран либо остался прежним, либо снизился на единицу. Однако рейтинг многих стран, которые действительно улучшили свое благосостояние, повысился только на один пункт. Израиль является одной из немногих стран, чей рейтинг поднялся на две позиции, и теперь делит 23-е место с Канадой, Турцией и Хорватией, причем рейтинг Хорватии увеличился на четыре пункта.



WNI также отметил снижение рейтинга многих стран Европейского Союза .



Список показывает, что государственные расходы Израиля превосходны в сферах высшего образования, военного потенциала, здравоохранения и школьного образования.



Согласно графикам WNI, которые показывают качество государственных расходов, по сравнению с Соединенными Штатами Израиль более развит в области образования, здравоохранения и внутренней безопасности.

