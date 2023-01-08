



"Реальная бюджетная самостоятельность ЯНАО и ХМАО превратит их в Кувейт"

Российский экономист Игорь Липсиц опубликовал сравнительную статистику сбора налогов по российским регионам.



"Если мы возьмем даже 2021 год — год не самых высоких цен на нефть (а чем они выше, тем больше межрегиональная диспропорция), то увидим, что в ЯНАО было собрано около 3,5 млн рублей на душу населения, а в ХМАО — около 2,5 млн, в Москве 380 тысяч, в Чечне 14,5 тысяч, в Ингушетии 11,5 тысяч.



Т.е. самый богатый регион собирал более чем в 300 раз больше денег на душу населения, чем самый бедный. И бог бы с ней, с сибирской нефтяной аномалией, но даже Москва собирает на душу в 10 раз больше, чем 1/5 российских регионов, в 5 раз больше, чем почти половина.



ЯНАО и ХМАО отдают в центр 90% собранного там, Москва — более 60%. В этих трех регионах собирается 40% всех налогов страны. В принципе, доходы, изъятые центром в этих трех регионах, сами по себе покрывают все потребности федерального бюджета на армию, безопасность, содержание федеральных чиновников и т.д. Для остальных регионов центральное правительство, по сути, бесплатно.



В Северокавказском федеральном округе, где живет 7% населения страны, собирается менее 1% всех налогов, или в 7 раз меньше, чем в одном ЯНАО, в котором проживает 0,3% населения страны. И это в год не самых высоких цен на нефть".