



Реактивный двигатель Rolls-Royce разработан с помощью израильского квантового ПО

Израильская компания-разработчик программного обеспечения для квантовых вычислений Classiq совместно с NVIDIA и Rolls-Royce разработала и смоделировала крупнейшую в мире схему квантовых вычислений для вычислительной гидродинамики (CFD), которая занимается сложным численным моделированием явлений жидкости и газа.



Rolls-Royce планирует использовать новую схему для моделирования характеристик конструкции реактивных двигателей при моделировании с использованием как классических, так и квантовых методов вычислений. Цель состоит в том, чтобы повысить эффективность реактивных двигателей, поскольку они адаптированы к использованию экологически чистого топлива.



Компании разработали схему CFD с использованием механизма синтеза Classiq, а затем смоделировали ее с помощью графических процессоров NVIDIA A100 Tensor Core. Скорость и масштаб процесса стали возможными благодаря NVIDIA cuQuantum, набору для разработки программного обеспечения, который включает в себя оптимизированные библиотеки и инструменты для ускорения рабочих процессов квантовых вычислений.



Новая схема CFD измеряет 10 миллионов слоев в глубину с 39 кубитами, тогда как современные квантовые компьютеры поддерживают схемы только в несколько слоев в глубину.



“Применение методов как классических, так и квантовых вычислений непосредственно к задаче проектирования реактивных двигателей поможет нам ускорить наши процессы и выполнять более сложные вычисления”, – сказал Ли Лэпворт, научный сотрудник Rolls-Royce.



“Платформа Classiq позволяет команде экспертов профессора Лэпворта достигать самых современных результатов, используя новый алгоритмический подход”, – сказал Шай Лев, вице-президент по стратегическому партнерству в Classiq.



