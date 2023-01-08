



Разворот на 180 градусов: Регев будет продвигать проект метро в Гуш-Дане



Министр транспорта Мири Регев изменила свою позицию в отношении будущего метрополитена в центральном регионе, проекта метро. После того, как в начале недели она заявила, что не будет поддерживать продвижение проекта до завершения строительства линии железной дороги до Кирьят-Шмоны и Эйлата, сегодня , 8 января, правительство обсудит совместное предложение министра транспорта и министра финансов Бецалеля Смотрича, которое должно дать большой толчок проекту.





Согласно предложению, будет принят законопроект о метро, который был утвержден в предыдущем Кнессете в первом чтении по инициативе предыдущего министра транспорта Мейрав Михаэли и одобрен во втором и третьем чтении Комитетом по национальным предприятиям под председательством члена Кнессета Юлии Малиновской. После того как правительство Беннета-Лапида потеряло большинство в Кнессете в результате отставки Идит Сильман, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу отказался разрешить членам Кнессета от Ликуда поддержать утверждение закона на пленуме, что привело к его замораживанию.



Теперь, после победы на выборах, правительство Нетаниягу начало продвигать проект. Но годичная задержка в утверждении закона, который планировалось довести до второго и третьего чтения в предыдущую зимнюю сессию, уже отразится на графике работ. Хаим Глик, генеральный директор компании NATA, которая проектирует метро и должна руководить его строительством, заявил в прошлом месяце, что по текущему графику проект будет частично запущен в 2034 году, а полностью - только в 2037 году. Еще год назад датой открытия метро считался 2032 год.