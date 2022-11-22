



Разорившаяся FTX задолжала почти $ 3,1 млрд 50 крупнейшим кредиторам

Криптовалютная биржа FTX, подавшая заявление о защите от банкротства в суд США, сообщила, что задолжала своим 50 крупнейшим кредиторам почти 3,1 миллиарда долларов. Почти половину из этой суммы биржа должна десяти крупнейшим кредиторам, говорится в судебном заявлении.



FTX и ее филиалы подали заявление о банкротстве в штате Делавэр 11 ноября, что стало одним из самых громких криптовалютных крахов, в результате которого около миллиона клиентов и других инвесторов понесли общие потери в миллиарды долларов.



Криптобиржа заявила в субботу, что она начала стратегический обзор своих глобальных активов и готовится к продаже или реорганизации некоторых предприятий. Предварительные слушания по делу FTX назначены на утро вторника перед американским судьей по делам о банкротстве.