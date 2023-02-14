



Разница в ценах на чай между Европой и Израилем составляет 550%



Год от года в Израиле потребляют все больше чая, который переживает имиджевую революцию: он превращается в часть тренда здорового образа жизни. Позиционирование, возможно, и улучшилось, но цена остается "кипящей": почему, по сравнению с Европой, чай в Израиле такой дорогой?



Израиль не известен своей культурой потребления чая, но в то же время - потребление чая растет год от года. Раньше это было вопросом традиции: в начале 1990-х годов потребление чайных напитков в Израиле стремительно выросло из-за большого количества репатриантов из стран СНГ и Восточной Европы, которые приехали из холодных стран, где принято пить больше горячих напитков.



Рынок чайных напитков в Израиле генерирует более 250 млн. шекелей в год, и это при том, что он регистрирует рост даже в теплые месяцы года, а также на горячем рынке - рынке кафе и ресторанов. Несмотря на относительное изобилие брендов в последние годы, компания "Высоцкий" контролирует 76% всех долей рынка чая в Израиле.



Месяцы декабрь и январь являются самыми сильными в потреблении чая среди месяцев года, в этом году мы ожидаем изменения в связи с поздней зимой, которая сейчас находится на пике своего развития, поэтому ожидается, что в этом году данные показатели придутся на месяцы январь и февраль, более 60% продаж чайной продукции приходятся на месяцы с ноября по февраль.



Портал walla изучил две маркетинговые сети в сегменте дешевых супермаркетов: сеть Aldi в Берлине и сеть Ха Шикма (Рами Леви) в Иерусалиме, и сравнили цены на 25 пакетиков чая с мятой в Берлине в сравнении с ценой, которую заплатили бы за марку Wisotsky в сети Рами Леви. Разница достигает 550%. Цена в Берлине составляет 0,65 агорот по сравнению с ценой в Израиле 4,28 шекеля: 2,50 шекеля по сравнению с 16,50 шекеля за аналогичный продукт.