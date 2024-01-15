



Растет пропасть между самыми богатыми и самыми бедными

Пять богатейших людей мира увеличили свои состояния более чем в два раза с 2020 года, в то время как благосостояние 60 процентов беднейших слоев населения - почти пяти миллиардов человек - сократилось, говорится в докладе.



Исследование, проведенное благотворительной организацией Oxfam, показало, что состояние богатейших людей мира - владельца компании X Элона Маска, Бернара Арно, главы LVMH, крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши, главы Amazon Джеффа Безоса, главы Oracle Ларри Эллисона и Марка Цукерберга из Meta - с 2020 года увеличилось на 464 миллиарда долларов, или на 114 процентов, до 869 миллиардов долларов.



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За тот же период общий доход беднейших 4,77 миллиарда человек, составляющих 60 процентов населения планеты, сократились на 0,2 процента в реальном выражении.



Авторы доклада предупреждают, что при сохранении нынешних тенденций первый триллионер в мире появится уже через десятилетие, но бедность не будет искоренена еще 229 лет.

