



Расследование ЕС: китайские электрокары угрожают европейским автопроизводителям

Евросоюз начинает расследование субсидирования китайских электрокаров, которые угрожают европейской автопромышленности. Об этом 13 сентября сообщил Bloomberg.



Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что рынок ЕС “заполонили дешевые китайские автомобили”. По ее словам, цены на них искусственно занижаются благодаря субсидиям. В свою очередь, китайские власти обещали применить ответные меры в случае начала расследования.

Китайские производители автомобилей, в том числе BYD и Nio, собираются повысить продажи своих электромобилей в Европе, представив линейку недорогих машин. Это может ударить по бизнесу таких европейских компаний, как Stellantis и Volkswagen. На внутреннем рынке тем временем китайские производители столкнулись со снижающимся потребительским спросом и жесткой конкуренцией.



При этом с 2035 года в ЕС вводится запрет на продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В связи с этим власти Евросоюза выпустили предварительный доклад о мерах государственной помощи европейской промышленности, в особенности в сфере “зеленых” технологий. В нем говорится, что Китай должен открыть свой рынок, чтобы восстановить баланс двусторонней торговли, там также содержится призыв к разработке новых инструментов, которые позволят противостоять агрессивным экономическим практикам КНР в отношении стран ЕС.



Bloomberg отмечает, что окончательное решение о том, что делать в этой ситуации, власти Евросоюза еще не приняли.