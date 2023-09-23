



Распродает недвижимость: Из России уходит крупный израильский девелопер

Израильская компания Mirland Development, основанная холдингом Fishman Group, может передать часть своих последних российских активов общей стоимостью 5-6 млрд рублей, сторонней компании. Об этом сообщает “Коммерсантъ”.



По данным издания, речь идет об объектах коммерческой недвижимости в Москве, Петербурге и торгово-развлекательном центре в Ярославле. Офисные здания девелопера уже начал консолидировать Сбербанк, земли в Петербурге – группа “Аквилон”.



Федеральная антимонопольная служба РФ заявила, что получила ходатайство на приобретение ООО “Автоприоритет”, ООО “Креативком” и ООО “Петра-8”, не называя заявителя – эти структуры ранее входили в Mirland Development.



Mirland Development создана в 2004 году для реализации в России девелоперских проектов. В 2006 году компания активно покупала площади в Москве и Петербурге, рассчитывая застроить 2 млн кв. м.



На балансе ООО “Автоприоритет” находится объект недвижимости площадью 11 700 кв. м. в бизнес-парке Mirland в Москве. “Креативком” является застройщиком коттеджного поселка “Западная резиденция” в подмосковном Одинцово площадью 22,5 га. А на балансе "Петра-8" сейчас находится 3,5 га под строительство торгового комплекса.