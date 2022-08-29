



Раскрыта страна, купившая у Израиля самолеты-разведчики

Стало известно, какой стране израильская компания Israel Aerospace Industries поставит самолеты специального назначения.



Ранее сообщалось, что IAI подписала контракт с одной из стран НАТО в Европе.



По информации газеты "Гаарец", "секретным клиентом" является Италия. По данным издания, IAI подписала контракты с Италией на сумму около 550 миллионов долларов на продажу еще двух самолетов-разведчиков, а также на услуги поддержки и наземной логистики для итальянских ВВС.



Сделки, отраженные в общедоступных документах министерства обороны Италии и парламента страны, доводят до четырех количество самолетов специального назначения, которые IAI поставит итальянцам.



