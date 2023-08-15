



Раскрыт доход Трампа в Ethereum

Бывший президент США Дональд Трамп имеет на своем криптокошельке Ethereum от 250 до 500 тысяч долларов.



По данным сайта BeInCrypto, информация об этом была раскрыта Управлением государственной этики США.



Уточняется, что большую часть суммы, чуть менее 300 тысяч долларов в криптовалюте, Трампу удалось заработать на его собственной коллекции токенов, которую он выпустил спустя два года после поражения на президентских выборах в США в 2020 году.



Что примечательно, ранее экс-президент США выступал категорически против любых криптовалют. Тем не менее, продажи его собственного NFT после запуска резко выросли.