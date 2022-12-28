



Расходы на оборону в Украине выросли в шесть раз

Расходы на оборону и безопасность, в том числе зарплаты военным, с начала полномасштабного вторжения РФ выросли в 6 раз. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко интервью РБК-Украина.



"У нас есть стабильные расходы - образование, социальная защита, здравоохранение и другие. А военный бюджет вырос в 6 раз, сейчас это 31,7% ВВП, почти половина бюджета идет на сектор безопасности и обороны", - отметил министр.



Вместе с тем, по его словам, говоря об экономии бюджетных средств, не следует особо рассчитывать на оптимизацию министерств и сокращение аппарата чиновников.



"Во-первых, это будут большие расходы в случае массового сокращения чиновников. Во-вторых, качественных кадров в системе не так уж много, их важно сохранить, поэтому любые изменения не должны привести к потере управляемости системы государственной власти", - сказал министр.



Напомним, как ранее заявили в правительстве, приоритетом принятого государственного бюджета на 2023 год является обеспечение победы Украины в войне, поэтому общий ресурс на национальную безопасность и оборону составляет на следующий год более 1 трлн грн.