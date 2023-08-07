



Рами Леви не готов молчать: народ обманывают

В начале прошлой недели корабль, доставивший в Израиль импортное молоко Рами Леви, пришвартовался в порту Хайфы. Молоко, импортированное из Польши, будет продаваться в филиалах сети "Шивук-ха-Шикма по цене всего 5,90 шекеля за литровую бутылку. Эта цена даже ниже, чем контролируемая правительством цена за литр, которая составляет 6,80 шекелей. Однако есть и те, кто предъявляет Леви жесткие претензии.



Генеральный директор совета производителей молока Ицик Шнайдер заявил в программе канала КАН: "Ни один литр молока не пропал. Министр финансов издал приказ об импорте, когда молока уже было достаточно, и мы обратились по этому поводу в БАГАЦ. Это все уловка Рами Леви, чтобы создать ложную ситуацию с дефицитом. Он просверлил дыру в головах министров и манипулировал ситуацией".



Рами Леви отверг обвинения генерального директора совета производителей молока в свой адрес и атаковал его: "Я не знаю Ицика Шнайдера, не знаю, какова его роль. Все, что он говорит - неправда. Все говорили в течение полугода, что молока не хватает. Он обманывает весь народ".



Бизнесмен добавил: "Мы служим народу Израиля, а это всего лишь 60 000 бутылок молока. Пока в Израиле есть молоко, мы будем покупать израильскую продукцию, если молока не будет, мы найдем решение и будем импортировать столько, сколько захотим".