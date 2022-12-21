



Рами Леви: "Цены в Израиле выше из-за государственного регулирования"

Один из крупнейших израильских бизнесменов Рами Леви назвал чрезмерное государственное регулирование главным виновником проблемы заоблачно высокой стоимости жизни в Израиле.



В беседе с Ynet Рами Леви сказал, что неумеренное вмешательство правительства является причиной того, что цены на основные потребительские товары в Израиле на 30% выше, чем в других странах и государствах-членах ОЭСР.



На вопрос о том, кто по мнению Леви виноват в росте цен в большинстве торговых сетей, бизнесмен ответил: "Государство. Таможня и налоги повсюду, которых не должно быть. Как только они их отменят, это создаст большую конкуренцию и позволит более свободный импорт".



"Цены резко упадут, потому что будет свободная экономика. В конце концов, цены здесь на 30% выше, чем в других странах ОЭСР, и все потому, что государство обременяет нас регулированием и налогами", - подчеркнул бизнесмен.