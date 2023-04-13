



Рами Леви: цены упадут в ближайшие 6 месяцев



Владелец одной из самых популярных сетей израильских супермаркетов, Рами Леви, дал большое интервью изданию The Globes.



Среди прочего, Леви выступил с неожиданными предсказаниями.



Ему задали вопрос: “Ожидается, что в этом году будет еще больше повышений цен”.



- "На самом деле я ожидаю снижения цен в течение следующих шести месяцев. Цены на транспорт упали, производственные ресурсы начинают снижаться. Сейчас мы начнем это видеть".



“То, что вы говорите, - это новость. Что будет снижаться?”



"За последний год цены на кукурузу выросли, и все, что связано с зерновыми и маслами, стало дороже. Отчасти это связано с войной между Россией и Украиной [обе страны являются крупными производителями пшеницы]. Если война прекратится или мы будем импортировать зерно из других стран, то цены упадут".



Леви подчеркнул: "Мы снижаем цены. Те, кто хотел повышения на 10%, в итоге получили 3%. Так происходит все время. Раньше было две большие сети - "Шуферсаль" и "Мега". Мы еще не вышли на рынок с нашим предложением "1 шекель за килограмм курицы". Мы были маленькие, а крупные сети и поставщики делили все между собой; сети приходили и говорили поставщику: "Дайте нам еще 2% скидки", а поставщик отвечал: "Нет проблем. Я выложу прайс-лист, добавлю 4% к цене, а вы снимите 2%", и так они делились".



"Это закончилось, когда мы начали разжигать конкуренцию. Постепенно. Кроме того, произошли социальные протесты - и в этом отношении СМИ сделали работу Господа - и все начало меняться. Везде, где мы были, мы снижали цены на десятки процентов".