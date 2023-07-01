



Рамат-Арбель: Правительство одобрит строительство нового города в Галилее

Ожидается, что строительство нового города в Галилее, который будет называться Рамат-Арбель, будет одобрено правительством в воскресенье, заявил в четверг министр строительства и жилищного строительства Ицхак Голднопф.



Голдкнопф совершил поездку по Галилее 29 июня в рамках своей политики по укреплению еврейского присутствия и поселений в этом районе. Для достижения этих целей Голдкнопф объявил, что в воскресенье он планирует внести законопроект о первом за многие годы создании нового города, который будет называться Рамат-Арбель.



“Помимо увеличения предложения и снижения цен на жилье, это важные новости для укрепления еврейских поселений в Галилее”, – заявил министр.



“Мы обещали и держим слово. В предвыборной кампании, а также в коалиционных договоренностях мы обещали создать новое поселение в Галилее – “Рамат-Арбель”, и теперь это воплощается в жизнь”, – сказал Министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. “В воскресенье вместе с министром жилищного строительства представим решение правительства о создании поселения Рамат-Арбель”.



Планируется, что Рамат-Арбель станет общинным поселением, где смогут жить около 500 семей, некоторые из которых недавно репатриировались.

Голдкнопф получил обзор места и общей территории, предназначенной для создания нового поселения, и поговорил с людьми из ядра поселения, которое уже находится на месте, о стратегической важности нового города.



Министр абсорбции Офир Софер прокомментировал: “Как житель Галилеи и как человек, который сопровождал путь к основанию поселения в Рамат-Арбеле, я счастлив принять участие в решении о планировании и создании поселения. Этот шаг укрепит Галилею и поселение будут приспособлено для приема семей репатриантов”.