



Raiffeisen заявил, что продает бизнес в РФ

На собрании акционеров глава компании Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль объявил о планах продать российское дочернее предприятие или вывести его из состава группы, пишет DW



Никаких деталей о возможной сделке не сообщается, однако в Raiffeisen Bank International подчеркнули, что она будет проведена в соответствии с местными и международными законами и нормами, а также в консультации с компетентными органами.



Штробль уточнил в интервью журналистам, что Raiffeisen Bank International сократил список потенциальных покупателей российского бизнеса до двух "жизнеспособных" претендентов. В 2022 г. российское подразделение Raiffeisen Bank International принесло почти 60 процентов от общей прибыли группы.



Raiffeisen Bank International также сообщил, что продолжит сокращать свой бизнес и деловую активность в РФ, но пока рассматривают варианты сохранения некоторых банковских подразделений, чтобы соблюсти условия своей банковской лицензии.



Управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов Америки начало проверку австрийского конгломерата Raiffeisen Bank из-за его работы в России.



Тем временем Raiffeisen Bank перестал открывать валютные счета клиентам РФ.