



Rafael подписал контракт с австралийским производителем на поставку ракет Spike

Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems подписала соглашение о поставке управляемых ракет Spike LR2 на сумму более 50 миллионов австралийских долларов (121,5 миллиона шекелей) Министерству обороны Австралии.



Этими ракетами будут оснащены боевые разведывательные машины австралийской армии Boxer. Местная дочерняя компания Rafael, Varley Rafael, доставит первую партию в следующем году. Австралия присоединится к более чем 40 странам, использующим ракеты Rafael Spike, включая 21 страну ЕС и НАТО.



Spike LR2 – это усовершенствованная многоцелевая многоплатформенная ракетная система, проверенная в боях и отвечающая потребностям современной войны и сложным боевым задачам. Она входит в семейство ракет Spike, включающее инновационные электрооптические ракеты, которые могут быть запущены с 45 наземных, морских и воздушных платформ.