



Работы по строительству фиолетовой линии на Алленби отложены до 2024 года





Улицу Алленби в Тель-Авиве, некогда главную улицу города и одну из самых длинных городских улиц в Израиле, ожидает драматическая трансформация. Все три километра ее должны были быть навсегда закрыты для движения автомобилей, а в рамках работ по строительству фиолетовой линии скоростного трамвая Алленби должна превратиться в одну длинную пешеходную улицу - через которую проходит трамвай.



Ожидалось, что работы начнутся в сентябре. Но сентябрь уже прошел, а землекопы так и не вышли на улицу. Теперь выясняется, что преображение Алленби произойдет не скоро, а начало работ перенесено на неизвестный срок, который займет еще больше года.



Хотя компания NTA утверждает, что ведет переговоры с муниципалитетом Тель-Авива-Яфо в надежде как можно меньше повредить графику, но источники подтверждают, что дата начала работ откладывается. По словам источников, знакомых с проектом, возможно, что начало работ задержится даже до начала 2024 года.



В последнее время среди жителей города участились случаи критики многочисленных инфраструктурных проектов по всему городу. В августе прошлого года группа жителей, проживающих в районе Алленби, даже подала петицию в суд с требованием отменить переключение автобусных маршрутов на близлежащие боковые улицы, что потребуется в связи с закрытием Алленби для движения транспорта.



Муниципалитет подтверждает, что решил изменить свой подход и сосредоточиться на работах, которые сейчас сосредоточены на улицах Ибн Гвироль (зеленая линия) и Бен Иегуда (фиолетовая линия), прежде чем будет остановлена еще одна центральная улица города. Все это, следует отметить, происходит на фоне предвыборной кампании мэра, которая достигнет своего пика в ноябре 2023 года, незадолго до новой даты, обозначенной для начала работ на Алленби.



Строительство фиолетовой линии уже претерпело значительную задержку, примерно на год из-за юридических трудностей при освобождении домов в районе Кфар-Шалем на востоке города. Однако и муниципалитет, и NTA решительно заявляют, что нынешняя отсрочка в Алленби не повлияет на запланированный график продолжения работ на фиолетовой линии, правда, неясно каким образом.