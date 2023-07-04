



Работы на ветряной электростанции на Голанских высотах отложены до августа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил отложить возобновление работ на ветряной электростанции ARAN на севере Голанских высот до 1 августа из-за опасений по поводу возобновившихся протестов местной друзской общины.



Это вторая отсрочка проекта после того, как Нетаниягу в прошлом месяце поговорил с шейхом Мовафаком Тарифом, духовным лидером друзской общины в Израиле, и отложил работу до окончания исламского праздника Ид аль-Адха. Отсрочка противоречила позиции министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который считал, что работа над проектом должна продолжаться, несмотря на протесты.



Глава правительства создал межминистерский комитет с представителями сообщества друзов и Energix Renewable Energies, компании, реализующей проект, который должен будет представить свои рекомендации к 19 июня. Цель состоит в том, чтобы уменьшить трения между сторонами. Нетаниягу пошел на этот шаг, несмотря на то, что БАГАЦ отклонил петицию против проекта трех членов общины друзов.



Проект ARAN (Энергия чистого ветра) начался как совместное предприятие друзов, проживающих на севере Голанских высот, и Energix Renewable Energies, которые хотели совместно продвигать национальный инфраструктурный проект по производству электроэнергии за счет энергии ветра. Проект будет состоять из 21 ветряной турбины мощностью 104 мегаватта и обойдется в 700 миллионов шекелей.



ARAN предназначена для обеспечения электроэнергией 50 000 домохозяйств в течение двадцати лет. Проект включает в себя очистку от мин, оставшихся после Шестидневной войны 1967 года и восстановление земли для сельскохозяйственного использования владельцами. Жители-друзы утверждают, что люди, у которых была арендована земля под проект, не являются ее истинными владельцами. Этот вопрос стал объединяющим фактором для выражения различных недовольств друзской общины.