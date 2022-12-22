



Работники Электрической Компании потребляют энергии в 1,5 раза больше



В Израиле есть люди, которые не страдают от растущей стоимости электроэнергии. Речь идет о сотрудниках и пенсионерах Электрической Компании Израиля.



Число сотрудников и пенсионеров электрической компании, имеющих право на льготу в виде бесплатного электричества, в 2021 году составило 14.496 человек. Это следует из данных, полученных движением за свободу информации.



Общая сумма пособия, которое с 2018 года больше не предоставляется новым сотрудникам, в 2021 году составила 143 млн шекелей. Потребление электроэнергии в домах, получающих льготу, - в 1,5 раза больше, чем у "обычных" клиентов.