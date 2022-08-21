



Работающие в Израиле палестинцы бастуют против открытия счетов в банке

Тысячи палестинцев, работающих в Израиле, в воскресенье устроили однодневную забастовку в знак протеста против решения выплачивать зарплату на банковские счета, а не наличными.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Новый метод оплаты был согласован между палестинскими и израильскими властями, но палестинские рабочие опасаются, что скрытые платежи и новые налоги приведут в конечном итоге к сокращению из зарплат.



У большинства рабочих нет банковских счетов, и учет их заработной платы создаст новый источник дохода для ПА, а также принесет непредвиденную прибыль в виде платы за обслуживание для палестинских банков. Как сообщается, заработная плата будет переводиться каждую неделю, а банковские сборы будут установлены на уровне 1 доллар за перевод.



Палестинцы утверждают, что протестовали против решения, которое было принято без учета мнения рабочих.



"Они решили, не посоветовавшись с профсоюзом. Либо рабочий соглашается, либо теряет разрешение на работу", - заявил Мохамад Хасиб.



Бассим Аль-Вахейди, строитель, сказал, что помимо потери денег из-за банковских сборов и налогов, есть опасения по поводу других отчислений.



Представители палестинских рабочих пригрозили объявить бессрочную забастовку, если решение не будет отменено.