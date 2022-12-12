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Пятирублевые банкноты вернутся в оборот
12.12.2022 08:11 Аркадий Бочаровский

Пятирублевые банкноты вернутся в оборот


Пяти- и десятирублевые купюры могут вернуться в оборот в следующем году, пишет газета «Известия».

Об этом заявил гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

«Я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объёме», - сказал он.

Трачук отметил, что контракт текущего года с ЦБ РФ уже фактически исполнен. В настоящее время проводится обсуждение нового контракта.
При этом он напомнил, что между производством купюр и их фактическим выпуском в обращение «существует разница». В частности, это связано с потребностями рынка.
 
Центробанк прекратил эмиссию десятирублёвых банкнот образца 1997 года около десяти лет назад. В июле зампред ЦБ РФ Сергей Белов заявил, что в стране могут возобновить печать десятирублёвой купюры.
 

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